Parigi vieterà di triturare i pulcini

(ANSA) - PARIGI, 28 GEN - La triturazione dei pulcini ancora in vita e la castrazione dei maialini vivi, due pratiche utilizzate in allevamento che hanno suscitato di recente molte critiche in Francia, saranno vietate dalla fine del 2021. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, Didier Guillaume, che in mattinata illustrerà il suo piano globale per il miglioramento del benessere degli animali. Guillaume ha anche annunciato - alla tv BFM - di aver deciso, insieme con Germania e Spagna, l'istituzione, a partire dall'anno prossimo, di un'etichettatura "sul benessere animale".