Austria, tutti mezzi pubblici a 1 euro

(ANSA) - BOLZANO, 28 GEN - L'abbonamento annuale per il trasporto pubblico per 365 euro, ovvero a un euro al giorno, è già realtà a Vienna. Il nuovo governo popolari-verdi intende ora estenderlo a tutta l'Austria. Si chiamerà "1-2-3-Karte" e si tratta di un abbonamento su misura: viaggiare in una regione austriaca costerà un euro, in due regioni due euro e in tutto il territori nazionale si potrà circolare a 3 euro al giorno.

L'abbonamento annuale di 1.095 euro per tutti i mezzi pubblici in Austria si rivolge soprattutto ai numerosi pendolari che vivono in campagna e lavorano a Vienna.

Il progetto comunque non è di facile realizzazione, vista la presenza di ben sette consorzi di trasporto pubblico. Per questo motivo la ministra ai trasporti Leonore Gewessler (verdi) ha istituito un gruppo di lavoro. "I tempi sono maturi. E' l'offerta a creare la domanda", dice la ministra all'Apa.