Oggi colloqui Merkel-Erdogan a Istanbul

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GEN - La cancelliera tedesca Angela Merkel è oggi in visita a Istanbul, dove avrà colloqui con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto riferisce la presidenza di Ankara, durante l'incontro verranno discusse le relazioni bilaterali in tutti i loro aspetti e le possibilità di rafforzare la cooperazione, anche in vista della presidenza di turno dell'Ue che sarà affidata a Berlino nel secondo semestre di quest'anno. In cima all'agenda ci sono poi le principali questioni regionali e internazionali, a partire dalle crisi in Libia e Siria.

I due leader parteciperanno inoltre all'inaugurazione del campus dell'università turco-tedesca. Durante la visita, sono anche previsti incontri di Merkel con esponenti del mondo economico e della società civile turchi.