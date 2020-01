Russia, Putin vuole riformare la costituzione, il governo si dimette

Il premier russo Dmitri Medvedev e il suo governo hanno rassegnato a sorpresa le dimissioni. Lo riportano i media russi, senza per ora fornire spiegazioni.

Il presidente Vladimir Putin ha ringraziato il governo di Dmitri Medvedev per il lavoro svolto. "Da parte mia - ha detto Putin nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri - voglio anche ringraziarvi per tutto ciò che è stato fatto in questa fase del nostro lavoro congiunto, voglio esprimere soddisfazione per i risultati che sono stati ottenuti". Il presidente russo ha poi precisato che "non tutto è stato fatto, ma non tutto riesce sempre in modo completo", riporta la Tass.

Vladimir Putin ha annunciato di voler creare la carica di vice capo del Consiglio di Sicurezza russo e assegnarla a Dmitri Medvedev. Lo riporta la Tass. "Ritengo - ha detto Putin, citato dalla Tass - che sia possibile, e me ne occuperò nei prossimi giorni, introdurre la carica di vice capo del Consiglio di Sicurezza. Come noto, il presidente è il capo del Consiglio di Sicurezza". Putin ha quindi aggiunto che "Dmitri" Medvedev "si è sempre occupato di questi temi" come "il rafforzamento delle capacità difensive e della sicurezza".