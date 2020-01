Von der Leyen, Gb decida vicinanza a Ue

(ANSA) - ZAGABRIA, 10 GEN - "Il Regno Unito deve decidere quanto vuole restare vicino all'Ue e al suo mercato unico. E' chiaro che se non c'è libero movimento delle persone, non ci può essere libero movimento di capitali". Londra "deve decidere quanto vuole essere vicino alla Ue e alle sue regole". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa col premier croato Andrej Plenkovic.