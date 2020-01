Iran, aereo non colpito da missile

(ANSA) - ISTANBUL, 10 GEN - "Una cosa è certa: questo aereo non è stato colpito da un missile". Lo ha ribadito stamani in una conferenza stampa il presidente dell'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana, Ali Abedzadeh, negando le accuse secondo cui il Boeing ucraino precipitato all'alba di mercoledì a Teheran sia stato abbattuto per errore da un razzo iraniano.