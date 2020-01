Francia:sciopero,manifestazione a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 9 GEN - Nel cuore della settimana cruciale per le trattative, i sindacati francesi portano in strada per la 4/a volta dal 5 dicembre la protesta contro la riforma delle pensioni, con una manifestazione che a Parigi partirà alle 13:30 da place de la Republique per passare alla Gare du Nord e concludersi a place Saint-Augustin.

Organizzata dalla CGT e Force Ouvriere, i due sindacati che chiedono il ritiro puro e semplice della riforma - che arriverà in Parlamento il 17 febbraio - fa parte di un braccio di ferro con il governo che sembra giunto alla sua fase finale. Nodo ancora da sciogliere, l'età di equilibrio, quei 64 anni che dovrebbero diventare necessari per ottenere la pensione a tasso pieno e che nessuno dei sindacati, neppure la moderata CFDT di Laurent Berger, intende accettare. Come avvenuto nelle altre giornate di manifestazione, le abituali code di 500-600 chilometri di auto attorno alla capitale sono dimezzate, con gran parte dei lavoratori residenti in banlieue che rinunciano a muoversi.