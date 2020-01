Ue, salvare accordo nucleare iraniano

(ANSA) - BRUXELLES, 8 GEN - "Nel medio termine, come coordinatore del JCPOA, l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell farà tutti gli sforzi possibili per essere in contatto con tutti i partecipanti e salvaguardare l'accordo sul nucleare iraniano". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine della riunione del Collegio dei commissari.

"Oggi il JCPOA è più importante che mai perché è l'unico luogo in cui possiamo sedere insieme a russi e cinesi per parlare dei rischi che stiamo affrontando", ha dichiarato Borrell.