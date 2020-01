Compagnia Uia, aereo in buone condizioni

(ANSA) - MOSCA, 8 GEN - "L'aereo era in buone condizioni, uno dei migliori". Lo ha detto il presidente della Ukraine International Airlines Evgeny Dykhne parlando dell'incidente a Teheran. "Garantiamo la qualità di tutti i nostri aeromobili e le elevate qualifiche di tutti gli equipaggi", ha sottolineato Dykhne, escludendo l'ipotesi di un errore del pilota. Allo stesso tempo i vertici hanno aggiunto di non poter fornire versioni fino a quando non verranno stilati i risultati dell'indagine ufficiale.