Francia, coltello in mano grida Allah Akbar, ferito

Un uomo che brandiva un coltello ed ha gridato "Allah Akbar" oggi a Metz, nell'est della Francia, è stato arrestato dalla polizia. L'uomo è stato ferito dagli agenti ma non è in pericolo di vita. Fonti della polizia precisano che l'uomo aveva minacciato alcuni agenti e che risulta "radicalizzato".



Secondo le fonti della polizia, nessun altro è rimasto ferito oltre all'uomo arrestato, che ha percorso il boulevard de Guyenne di Metz con un coltello da cucina gridando Allah Akbar.

La polizia, allertata, è arrivata sul posto in pochi minuti.

A quel punto, l'uomo si è rivolto verso gli agenti in modo aggressivo e questi hanno aperto il fuoco ferendolo alla coscia.

L'uomo, a quanto si apprende, ha 30 anni ed è schedato come radicalizzato. Due giorni fa, a Villejuif, alle porte di Parigi, un vendiduenne si è lanciato con un coltello fra i passanti, uccidendo un uomo e ferendo due donne prima di essere a sua volta colpito e ucciso dalla polizia. Anche il quel caso, l'assalitore aveva gridato "Allah Akbar", risparmiando un primo passante soltanto perché gli aveva recitato una preghiera in arabo.