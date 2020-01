Erdogan manda le truppe turche in Libia

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha reso noto l'invio "progressivo" di soldati turchi in Libia. Il dispiegamento delle truppe verso la Libia è già iniziato, ha annunciato Erdogan. Nei giorni scorsi il parlamento di Ankara aveva dato via libera al sostegno militare nei confronti del governo di Tripoli di Fayez al-Sarraj.

In Libia "il nostro scopo è di far sopravvivere il governo legittimo" di Fayez al-Sarraj. "L'esercito turco è lì per garantire un cessate il fuoco, non per combattere", e per cercare di "evitare tragedie umanitarie", ha detto ancora Erdogan, annunciando in un'intervista tv l'invio "graduale" di truppe contro le forze di Khalifa Haftar.