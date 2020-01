Fiamme in zoo tedesco, strage di scimmie

(ANSA-AFP) - BERLINO, 1 GEN - Strage di scimmie nella notte allo zoo di Krefeld, in Germania. Almeno 30 primati sono morti in un incendio divampato nella 'Casa delle scimmie' poco dopo la mezzanotte. Lo ha annunciato la direzione dello zoo. "Le nostre peggiori paure si sono avverate", si legge sulla sua pagina Facebook.

Lo zoo di Krefeld ospita in particolare oranghi e scimpanzé.

I pompieri sono stati in grado di prevenire la propagazione dell'incendio ad altri edifici dello zoo. La causa dell'incendio non è ancora nota. Lo zoo rimarrà chiuso oggi, i dipendenti saranno "sotto shock" dopo questa "terribile tragedia", ha fatto sapere la direzione.