Migranti: 19 soccorsi nella Manica

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Le autorità francesi hanno tratto in salvo ieri sera al largo di Dunkerque 19 migranti che cercavano di raggiungere il Regno Unito a bordo di una piccola imbarcazione: lo ha reso noto la prefettura marittima della Manica.

All'operazione hanno partecipato un elicottero della Marina, un Guardacoste della Dogana ed un gommone della Società nazionale di salvataggio in mare (Snsm): tra i migranti c'erano anche una donna e due bambini.

Già domenica mattina le squadre di soccorso avevano tratto in salvo una trentina di migranti nel corso di due operazioni.(ANSA).