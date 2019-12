Austria: accordo popolari-verdi, governo in vista

Esattamente tre mesi dopo le elezioni politiche in Austria, la scorsa notte è stato raggiunto l'accordo di massima tra il partito popolare Oevp di Sebastian Kurz e i Verdi di Werner Kogler. Il partito ecologista ha infatti convocato per il 4 gennaio l'assemblea, il cui voto - secondo lo statuto di partito - è vincolante per un'entrata nell'esecutivo. Il giuramento - secondo la stampa austriaca - potrebbe avvenire il 7 gennaio. "Gli ostacoli più grandi sono stati superati", conferma Kurz.

Per Kogler, restano da chiarire solo alcuni dettagli. Secondo il quotidiano Salzbuger Nachrichten, i ministeri di peso (Esteri, Interni, Finanze, Economia, Istruzione e Agricoltura) vanno alla Oevp, mentre i Verdi riceveranno, oltre al 'superministero' infrastrutture-ambiente-energia, anche giustizia, salute e affari sociali. Sotto la guida verde tornerebbe anche il ministero alla Cultura, che durante gli scorsi esecutivi non è stato un ministero autonomo.