Brexit: Timmermans, danno non necessario

La Brexit ha causato e causerà "danni non necessari" alla Gran Bretagna e all'Ue. Lo sostiene il vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans in una "lettera d'amore" al Regno Unito pubblicata dal Guardian. L'ex ministro degli Esteri olandese racconta di sentirsi come un "vecchio amante" verso il popolo britannico di cui conosce e accetta pregi e difetti. "Non smetterete mai di rivolgervi a noi chiamandoci 'il continente'. Vi aiuta a creare quella distanza di cui pensate di avere bisogno. Ma in realtà vi impedisce di comprendere che tutti noi abbiamo bisogno di un po' di distanza.

Tutte le nazioni europee sono uniche", scrive il numero due di Ursula von der Leyen. "Anche voi siete unici e diversi, ma forse meno di quanto pensiate". Timmermans prosegue sottolineando che il processo che ha portato alla Brexit "ha causato danni non necessari a noi e a voi. E temo che ce ne saranno altri". E poi conclude: "Se vorrete tornare sarete sempre i benvenuti".