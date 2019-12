Kosovo:Natale al lavoro per soldati Nato

(ANSA) - BELGRADO, 24 DIC - Sarà un altro Natale al lavoro, quello del 2019, per i 3.500 soldati della missione Nato in Kosovo (Kfor), militari che hanno tuttavia voluto creare un'atmosfera festiva al quartier generale Kfor a Pristina.

Quartier generale dove è stato acceso un grande albero di Natale, alla presenza del comandante della Kfor, il generale italiano Michele Risi. Subito dopo, un gruppo di bambini di Pristina ha ricevuto dei regali da parte del contingente, prima dello scambio di auguri in tutte le lingue del contingente militare internazionale, formato da 28 nazioni. I militari italiani che fanno parte di Kfor, la missione Nato più longeva, sono circa 500.