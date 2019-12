Spari a Mosca: morto secondo agente Fsb

(ANSA) - MOSCA, 20 DIC - Un secondo agente dell'Fsb è morto "in seguito alla sparatoria" di ieri a Mosca davanti al quartier generale dei servizi di sicurezza russi: lo riferisce la portavoce del Comitato Investigativo russo Svetlana Petrenko, citata dall'agenzia Interfax. "Un ufficiale è morto sul posto, un secondo in condizioni grave è stato ricoverato in ospedale, dove più tardi è deceduto", ha spiegato Petrenko, secondo cui altre cinque persone, tra cui un civile hanno riportato ferite di media gravità.