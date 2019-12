Oggi primo voto per ratificare la Brexit

La Brexit sarà "l'alba" di una nuova era per il Regno Unito e il primo voto in programma oggi alla Camera dei Comuni sulla legge di ratifica dell'uscita dall'Ue (EU Withdrawal Agreement Bill) è un regalo "incartato per Natale al popolo britannico". Così Boris Johnson, che ha introdotto stamane il dibattito sulla legge. Per il premier Tory, vincitore alle elezioni del 12 dicembre, si tratta di "una promessa mantenuta" e di un modo per mettere fine "ad anni di rinvii e acrimonia in Parlamento".