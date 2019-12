Germania: più facile abbattere i lupi

(ANSA) - BERLINO, 19 DIC - Da tempo si parla del loro "ritorno" in Germania: i lupi che popolano di nuovo i boschi del Paese verde del Nord Europa. Il Bundestag ha approvato oggi una legge molto dibattuta, che ne facilita l'abbattimento.

Il motivo che ha spinto la maggioranza dei parlamentari a schierarsi contro una specie che andrebbe protetta è il crescente numero di danni a chi possiede bestiame, che i predatori attaccano regolarmente. Nell'ultimo anno sono stati registrati 639 attacchi di lupi, che hanno provocato la morte di 2067 animali, ha spiegato un deputato della Cdu. "Perciò è arrivato il momento di proteggere in Germania chi ha animali da pascolo". Stando alla nuova legge, che permette di eliminare un lupo anche se non vi è la certezza assoluta che sia responsabile dell'aggressione, si dovrà essere comunque in possesso di un'autorizzazione rilasciata dagli enti locali. Il Wwf ha rimarcato che l'abbattimento deve essere solo "l'ultima ratio", mentre critiche sono arrivate da alcuni esponenti di opposizione.