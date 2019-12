Guterres: sul clima guardiamo a Cop 26

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "A Madrid è stata persa un' opportunità" ma "se falliamo ora la storia ci ricorderà come quelli che non hanno agito e ne avevano gli strumenti e i nostri nipoti non ci perdoneranno". Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres al Senato. Guterres si è detto "scioccato" dalla situazione a Venezia e "per l'impatto del cambiamento climatico su questa perla". La prossima Cop 26, organizzata da Regno Unito e Italia, "sarà un momento decisivo, abbiamo piena fiducia nella leadership dell'Italia".