Johnson, Parlamento più democratico

(ANSA) - LONDRA, 17 DIC - Boris Johnson esalta nel suo primo discorso post voto a Westminster il Parlamento eletto come "largamente più democratico" del precedente e lo sprona ad attuare ora la Brexit. "Questo è uno dei migliori Parlamenti che il Paese abbia mai prodotto" con un numero record di deputati donne e provenienti da minoranze etniche, sottolinea. Adesso "non bisogna far perdere altro tempo" al Regno Unito, basta "stallo, divisioni e rinvii", incalza, mentre la maggioranza Tory scandisce su suo impulso lo slogan: "get Brexit done!".