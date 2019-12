Gb: è corbyniana la 'Baby of the House'

(ANSA) - LONDRA, 16 DIC - C'è un nuovo Father of the House fra i deputati britannici tornati a radunarsi a Westminster dopo le elezioni di giovedì. Ma c'è anche una new entry che conquista il titolo di parlamentare più giovane del lotto ad appena 23 anni e che la Bbc ha già ribattezzato "Baby of the House".

Il Father of the House, ossia il deputato con maggiore anzianità parlamentare, diventa sir Peter Bottomley, 75 anni, conservatore, in Parlamento dal 1975. Bottomley, ex sottosegretario nei governi Thatcher, subentra a Kenneth Clarke, ex ministro e Tory ribelle anti Brexit non ricandidatosi dopo quasi mezzo secolo da deputato (a partire dal 1970). La Baby of the House è invece una delle giovani speranze del Labour corbyniano sfuggite alla sconfitta, Nadia Whittome, eletta nel collegio di Nottingham East dopo aver travolto il transfuga blairiano Chris Leslie. Mother of the House in veste di deputata donna di più lungo corso resta invece la laburista moderata Harriet Harman, già leader ad interim del Labour, rieletta.