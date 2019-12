Johnson: dal voto mandato per la Brexit

(ANSA) - LONDRA, 13 DIC - La vittoria elettorale Tory di ieri è stato "un mandato per la Brexit, che noi onoreremo entro il 31 gennaio". Lo ha detto Boris Johnson di fronte a Downing Street nel discorso di vittoria, ringraziando gli elettori - in particolare nei collegi che non avevano mai votato Tory "in 100 anni" - e impegnandosi a "lavorare senza risparmio" anche per una programma di politica interna su temi come sanità, sicurezza "fine dell'austerità". Promesso pure rispetto per "i sentimenti di chi non ci ha votato" e dell'elettorato pro Remain.