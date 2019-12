Russia: portaerei, vivi 2 dei 3 dispersi

(ANSA) - MOSCA, 12 DIC - Sono state trovate vive due delle tre persone inizialmente date per disperse nell'incendio scoppiato sulla portaerei russa 'Ammiraglio Kuznetsov': lo riferisce l'agenzia Interfax citando una fonte ben informata.

"Due delle persone date per disperse - ha spiegato la fonte - sono state trovate vive ed evacuate. Continuano le ricerche di una persona".

Secondo una fonte nel ministero delle Emergenze citata dalla Tass, tre persone sono rimaste ferite e "stanno ricevendo assistenza medica". La Tass riferisce di otto persone tratte in salvo e una dispersa. La fonte interpellata da Interfax spiega che "l'intera sala motori è in fiamme" e l'incendio interessa un'area di 600 metri quadrati.