Francia: calano i manifestanti

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - Solito balletto di cifre sul numero di manifestanti scesi in piazza oggi in Francia. Dopo quelli diffusi dai sindacati e dal centro studi indipendente Occurence, anche il ministero francese dell'Interno annuncia il numero di persone che oggi hanno protestato contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron.

Secondo i dati diffusi dal ministero, sono stati 339.000 in tutta la Francia di cui 31.000 a Parigi. Citato poco prima da BFM-TV, il centro studi Occurence ne aveva contati un po' meno, 27.000, nella capitale, mentre i sindacati decisamente di più: 180.000.

Quanto al dato nazionale, se per il governo sono stati 339.000, il sindacato Cgt parla invece di 885.000 persone, dati comunque inferiori a quelli della prima grande manifestazione del 5 dicembre quando, secondo i sindacati, erano 1,5 milioni.