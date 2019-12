Quartetto, soddisfatti Putin e Zelenski

(ANSA) - MOSCA, 9 DIC - Sono finiti a tarda ora i colloqui del Quartetto Normandia (Russia, Francia, Germania, Ucraina) a Parigi. Vladimir Putin si è detto "soddisfatto" e il portavoce del presidente ucraino Vladimir Zelensky, Yulia Mendel, ha definito i negoziati conclusi "con un discreto successo". "È un dato di fatto - ha detto - i colloqui hanno avuto molto successo". Kiev ha poi precisato, per voce del direttore esecutivo di Naftogaz, Yury Vitrenko, che la questione di un accordo sul transito del gas tra Ucraina e Russia richiederà ulteriori negoziati in diversi formati. "Penso che i negoziati bilaterali continueranno, così come i colloqui trilaterali con la Commissione Europea, che dovremmo riprendere: solo dopo sarà chiaro se ci sarà un accordo", ha affermato Vitrenko.