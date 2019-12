Germania: Borjans eletto alla guida Spd

(ANSA) - BERLINO, 6 DIC - Il congresso dell'SPD ha eletto Norbert Walter-Borjans come presidente alla guida dell'Spd con l'89,2% dei consensi. Si tratta del leader che, alla consultazione di base di sabato scorso, ha sconfitto il vice-cancelliere Olaf Scholz. Borjans ha ottenuto 545 sì e 47 no, mentre 19 si sono astenuti. Si tratta di un risultato molto positivo, per l'ex ministro delle Finanze del Nordreno-Westfalia.