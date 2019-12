Spagna, due donne ai vertici di Camera e Senato

Due donne sono da oggi ai vertici dei due rami del Parlamento in Spagna. Meritxell Batet e Pilar Llop, entrambe socialiste e coetanee, sono state elette, in seconda votazione, rispettivamente presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, nel giorno in cui si è insediato il nuovo parlamento dopo le elezioni del 10 novembre scorso.

Llop, 46 anni, è un magistrato esperta di violenza di genere, scesa in politica nel 2015, mentre Batet, 46 pure lei, è docente di diritto costituzionale, deputata ed ex ministro.

Le due occupano ora la terza e la quarta carica dello Stato, dopo il Re e il primo ministro. Non è pero la prima volta che ciò accade in Spagna: tra il 2000 e il 2002 ai vertici di Camera e Senato sono state le 'popolari' Luisa Fernando Rudi e Esperanza Aguirre.