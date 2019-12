Johnson, Nato in salute, è un successo

(ANSA) - LONDRA, 3 DIC - La Nato "è in buona salute" ed è un simbolo di "fantastico successo". Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson a margine del vertice del 70esimo dell'alleanza di Londra e Watford: "Il mio messaggio a tutti i leader" in arrivo nel Regno Unito, "al presidente Trump, al presidente Macron, alla cancelliera Merkel e a tutti i nostri amici", è "guardate, siamo una grande alleanza che ha avuto un fantastico successo per 70 anni e ha portato pace e prosperità".

Ciò che conta, ha aggiunto, è "affrontare le minacce" uniti.