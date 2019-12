5g: Pompeo, Europa non si fidi di Huawei

(ANSA) - WASHINGTON, 2 DIC - "E' fondamentale che i Paesi europei non consegnino il controllo delle loro infrastrutture vitali ai giganti della tecnologia cinesi come Huawei e Zte. Non devono fidarsi": lo scrive il segretario di stato americano Mike Pompeo in una lettera aperta agli alleati del Vecchio continente alla vigilia del vertice Nato di Londra. Huawei "respinge categoricamente le accuse diffamatorie e false" diffuse dal governo statunitense. Sono maliziose e consumate, non fanno che del male alla reputazione degli Stati Uniti" e rappresentano "un insulto alla sovranità europea". E' quanto scrive in una nota Huawei in risposta al segretario di Stato Mike Pompeo.