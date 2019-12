Clima: von der Leyen,consapevoli urgenza

(ANSA) - BRUXELLES, 1 DIC - "Il mio obiettivo è quello di fare del 'Green Deal' la nostra nuova strategia di crescita".

Anche perchè, secondo la nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, "tutti sanno quanto sia urgente" intervenire per ridurre le emissioni e dare alla natura la possibilità di recuperare prima che sia troppo tardi. Ed è per questo che l'Europa "vuole diventare il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050" e "un modello" per il resto del mondo.

Nel suo primo incontro con rappresentanti dei media europei dopo il suo insediamento ufficiale al tredicesimo piano del Berlaymont, il quartier generale dell'esecutivo europeo, la neo presidente ha confermato che il 'green deal' sarà al centro della sua strategia anche a livello geopolitico. E che fin da domani partirà all'attacco su questo fronte sfruttando l'occasione offertale dalla Cop25 di Madrid, dove avrà modo di incontrare molti capi di Stato e di governo.