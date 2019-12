Caruana: in migliaia in piazza a Malta

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - Diverse migliaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi a La Valletta, a Malta, chiedendo le dimissioni immediate del premier Joseph Muscat per garantire che giustizia sia fatta sull'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Lo scrive il Times of Malta.

In corteo, guidato dai familiari della giornalista uccisa, lungo Republic Street, la principale strada del La Valletta, i manifestanti hanno esposto cartelli con le scritte 'Giustizia' e hanno scandito slogan, come 'mafia', 'assassini', 'fuori adesso', 'Daphne vive'. Con un messaggio chiaro, quello di non identificare l'intero Paese con il suo attuale premier.

La manifestazione è stata organizzata da alcuni gruppi della società civile.