Attacco all'Aja, escluso terrorismo

(ANSA) - L'AJA, 1 DIC - La polizia olandese esclude al momento matrici terroristiche nell'attacco dell'altro ieri sera in una via dello shopping dell'Aja. Gli agenti che hanno fermato un 35enne senzatetto hanno sottolineato che al termine dell'interrogatorio non sono emerse indicazioni o legami terroristici. Nell'attacco, con coltello, sono state ferite due ragazze di 15 anni ed un ragazzo di 13. Tutti e tre sono stati medicati e dimessi subito dall'ospedale.