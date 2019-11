Attacco all'Aja, dimessi i tre feriti

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Tutti e tre i minorenni feriti ieri in un attacco al coltello a Grote Marktstraat, la via dello shopping, all'Aja sono stati dimessi nella notte dall'ospedale.

Lo riferisce la polizia olandese su Twitter, aggiungendo in un altro tweet che "le indagini sul sospetto continuano a pieno ritmo".