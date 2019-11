Muscat resta,in attesa fine caso Caruana

(ANSA) - LA VALLETTA, 29 NOV - Joseph Muscat "resterà concentrato sulla priorità del paese che sia chiuso uno dei più grandi casi criminali della sua storia e, come già promesso, sarà quello il momento in cui risponderà e parlerà del percorso futuro". E' quanto scritto in una nota del governo pubblicata in serata. Nella nota sono state ufficialmente smentite spaccature nel gabinetto dei ministri di cui hanno largamente parlato in giornata i media maltesi.