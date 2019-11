Merkel,Europa da sola non può difendersi

(ANSA) - BERLINO, 27 NOV - "L'Europa al momento non può difendersi da sola". Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag. Perciò è importante che la Germania lavori di più per l'alleanza e assuma più responsabilità, ha affermato. Per Merkel, la Germania deve spendersi per l'unità dell'Alleanza. La Turchia è un partner difficile - ha concluso - ma deve restare per ragioni geo-strategiche nella Nato. La cancelliera tedesca ha quindi sottolineato che a suo avviso le spese per la difesa della Germania devono arrivare al 2% "entro i primi anni trenta". "Preservare la Nato è nel nostro interesse ora ancora più che durante la guerra fredda", ha detto. Merkel ha anche ricordato che entro il 2024 le spese arriveranno all'1,5%. Gli Usa fanno forte pressione sulla Germania su questo tema.