Terremoto Albania: attivata unità di crisi della Farnesina

La Farnesina ha attivato una unità di crisi per il terremoto in Albania. "Abbiamo attivato l'Unità i crisi e allo stato no ci risulta nessun italiano coinvolto. Ai cittadini albanesi va tutta la nostra solidarietà per un evento che è stato sentito anche dagli abitanti delle regioni del Sud Italia". Lo ha detto il capo politico del M5s e ministro degli esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Rai 3.

#Terremoto in #Albania. #UnitàdiCrisi immediatamente attivata e al lavoro sin da questa notte per le opportune verifiche con la nostra Ambasciata a Tirana. pic.twitter.com/CMNPZ5i1KC — Farnesina (@ItalyMFA) November 26, 2019