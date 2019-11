Maxi blackout a Malta, l'isola al buio

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Malta al buio da quasi due ore. Alle 14.40 di oggi l'isola nel Mediterraneo è stata infatti colpita da un maxi black out che ha lasciato senza corrente elettrica diverse località da La Valletta a Sliema.

Secondo l'amministratore delegato di Enemalta, Jason Vella, la causa sarebbero "problemi sulla rete di interconnessione dall'Italia". Parlando con il Times of Malta il dirigente ha spiegato che gli ingegneri sono al lavoro per risolvere il problema ma non ha chiarito quando sarà ripristinata la corrente.