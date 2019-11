Romania: ballottaggio presidenziali

(ANSAmed) - BUCAREST, 24 NOV - In Romania alle 7 locali (le 6 italiane) si sono aperti i seggi per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, che vede la sfida fra il presidente uscente, il conservatore Klaus Iohannis, e la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila. I numerosi romeni residenti all'estero possono votare già da venerdì. Tutti i sondaggi danno per favorito Iohannis, che nel primo turno del 10 novembre scorso si era affermato con il 37,82% dei voti, davanti a Dancila che aveva ottenuto il 22,26%. Difficilmente la ex premier potrà recuperare lo svantaggio, considerando che il presidente uscente può contare sull'appoggio degli altri partiti di centrodestra. Dancila da parte sua è rimasta a gareggiare da sola dopo che anche i suoi alleati di centrosinistra - Pro Romania e Alde - l'hanno abbandonata, causando la caduta del suo governo il mese scorso. I circa 19 milioni di elettori potranno votare fino alle 21 locali (20 italiane), con i primi exit poll attesi poco dopo la chiusura dei seggi.