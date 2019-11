Johnson, se vinco io Brexit entro Natale

(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - Ratifica dell'accordo sulla Brexit prima di Natale e Regno Unito fuori dall'Ue il 31 gennaio. E' l'impegno chiave del manifesto conservatore presentato da Boris Johnson, sotto lo slogan "Get Brexit Done", in vista del voto del 12 dicembre. Il premier ha promesso di poter poi "scatenare tutto il potenziale" economico del Paese; mentre ha paventato come unica alternativa alla vittoria Tory un governo fra Labour e indipendentisti scozzesi destinato a protrarre all'incertezza con due referendum bis su Brexit e secessione della Scozia.