Romania:al ballottaggio Iohannis-Dancila

(ANSAmed) - BUCAREST, 23 NOV - In Romania si torna a votare domani per il ballottaggio delle presidenziali, che vede la sfida fra il presidente uscente, il conservatore Klaus Iohannis, e la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila. Nel primo turno del 10 novembre scorso si era affermato con largo margine Iohannis, al quale era andato il 37,82% dei voti, mentre Dancila - il cui governo è stato sfiduciato dal parlamento il 10 ottobre scorso - aveva ottenuto il 22,26% delle preferenze. Al terzo posto si era piazzato il candidato liberale Dan Barna con il 15,02%. Per la sfida di domani tutti i sondaggi danno per favorito Iohannis, ritenendo la forbice fra i due candidati in lizza troppo ampia per essere colmata. L'unica incognita che potrebbe cambiare le previsioni della vigilia è l'affluenza alle urne. Sono quasi 19 milioni i cittadini con diritto di voto, ma solo poco più del 50% si è presentato ai seggi al primo turno.