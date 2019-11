Greta Thunberg conduttrice Bbc a Natale

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Greta Thunberg sarà uno dei 'guest editor' natalizi del canale Bbc Radio 4, invitata a gestire un'edizione speciale del programma Today. L'attivista svedese per il clima sarà una delle cinque personalità che tra Santo Stefano e Capodanno, come da tradizione, assumeranno la guida del programma. Oltre a lei ci saranno l'artista vincitore del premio Turner Grayson Perry, la presidente della Corte suprema Brenda Hale, George the Poet e il giornalista Charles Moore. Greta parlerà dei dati più significativi sul cambiamento climatico e dialogherà in trasmissione con altri attivisti, ha reso noto la Bbc. Ha inoltre già commissionato dei pezzi dall'Antartico e dallo Zambia, nonché un'intervista di Mishal Husain al governatore della Bank of England, Mark Carney.