Romania: al via ballottaggio presidente

(ANSAmed) - BUCAREST, 22 NOV - Si è aperto ufficialmente oggi con il voto dei romeni all'estero il ballottaggio delle presidenziali in Romania, in programma domenica fra il presidente conservatore uscente Klaus Iohannis e la ex premier socialdemocratica Viorica Dancila. I numerosi cittadini romeni della diaspora potranno recarsi alle urne nelle ambasciate e nei consolati fino a domenica sera alle 21 ora di Romania (20 in Italia). Il primo seggio si è aperto nella notte in Nuova Zelanda. A seguire quelli in Australia e Giappone. Secondo i primi dati forniti dall'agenzia di stampa Mediafax, hanno già votato oltre 18 mila aventi diritto.