Francia: 64% ha cattiva opinione Macron

(ANSA) - PARIGI, 15 NOV - Lieve calo dell'indice di apprezzamento di Emmanuel Macron a novembre, con il 36% di opinioni favorevoli (-1 punto), mentre il premier Edouard Philippe guadagna un punto, al 41%: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto BVA per Orange, RTL e La Tribune. Il 64% (+2 punti) delle persone intervistate ha tuttavia una cattiva opinione del capo dello Stato e il 58% del primo ministro (-1 punto). Per il 61%, Macron agisce "alla giornata", mentre solo il 38% pensa che "sa dove sta andando".

Il 57% ritiene che Macron e il governo "non otterranno risultati entro la fine del quinquennio", nel 2022. Quanto alle proteste sociali e lo sciopero indetto per il 5 dicembre, 58% dice di approvarlo e il 71% è sicuro che verrà ricondotto, "iscrivendosi nella durata".