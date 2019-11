Al via a Eurocamera audizioni commissari

Al via oggi al Parlamento europeo le audizioni dei tre commissari designati da Ungheria, Francia e Romania. La prima è quella del candidato proposto da Budapest per l'Allargamento Olivér Várhelyi. Nelle ore successive toccherà invece al francese Thierry Breton per il mercato Interno, e poi alla romena Adina Valean, con il portafoglio ai Trasporti. Se i tre commissari saranno 'promossi' alle audizioni la plenaria di Strasburgo il 27 novembre si esprimerà con un voto sulla commissione in toto in modo che Ursula von der Leyen possa insediarsi a Palazzo Berlaymont a inizio dicembre.