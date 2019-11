Gatto oversize in aereo con stratagemma

(ANSA) - MOSCA, 13 NOV - Il giovane Mikhail Galin ha beffato i controlli dell'Aeroflot con grande furbizia. Si è presentato al check-in con un gatto non suo, più piccolo, poi lo ha restituito ai legittimi proprietari ed è volato da Mosca a Vladivostok con il suo micio Viktor: troppo pesante per viaggiare in cabina e quindi destinato alla stiva dalle regole della compagnia di bandiera russa. Una mossa vincente, che lo stesso Mikhail ha raccontato sui social in un post diventato subito virale.

L'Aeroflot però non l'ha presa bene, e dopo aver accertato quel che era successo, ha tolto al 34enne tutte le miglia accumulate in 14 anni di viaggi.