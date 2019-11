Turchia espelle primo straniero di Isis

(ANSA) - ISTANBUL, 11 NOV - La Turchia ha espulso il primo foreign fighter dell'Isis detenuto nelle sue carceri. Si tratta di un cittadino americano, secondo quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Interno. Altri 7 jihadisti tedeschi del Califfato saranno espulsi giovedì. "Un terrorista straniero americano è stato espulso dalla Turchia dopo che tutti i passaggi" burocratici "sono stati completati", ha spiegato il portavoce di Ankara, Ismail Catakli. Entro oggi saranno espulsi anche "un terrorista foreign fighter tedesco" e uno danese, che si trovavano in centri di detenzione per stranieri, ha aggiunto il portavoce, che non ha fornito altre informazioni per identificare i jihadisti. L'intenzione del governo di Recep Tayyip Erdogan di avviare i rimpatri, anche di miliziani che sono stati privati della cittadinanza dai loro Paesi, era stata anticipata nei giorni scorsi. Nelle prigioni turche ci sono 1.200 combattenti dell'Isis, tra cui diversi occidentali ed europei.