Spagna: Sanchez, presto nostra proposta

(ANSA) - MADRID, 11 NOV - Il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez illustrerà presto, dopo la riunione del direttivo che è prevista per oggi, la sua proposta per superare l'impasse politico alla luce dei risultati delle elezioni di ieri, in cui il Psoe si conferma primo partito ma ancora una volta senza maggioranza. Lo ha riferito la vicepremier spagnola in carica Carmen Calvo parlando con Tve.

"Dobbiamo esplorare situazioni che ci portino ad un governo stabile", ha detto Calvo, "Pp si trova in una situazione complessa. Pp e Ciudadanos sono responsabili per il livello di appoggio che ha l'ultradestra. Il Pp ha un problema, trascinato da Vox, si converte in un ostacolo costante per la politica spagnola".