Di Maio, Italia non teme minacce Isis

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'Italia non indietreggia e mai indietreggerà di un centimetro di fronte alla minaccia terroristica. Lo Stato italiano reagirà con tutta la sua forza di fronte a chi semina terrore e colpisce persone innocenti, tra cui donne e bambini". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo la rivendicazione dell'Isis all'attentato in Iraq contro 5 militari italiani "ai quali mando nuovamente un abbraccio e la vicinanza di tutto il governo" e ricordando che giovedì sarà a Washington proprio per la riunione della coalizione anti Isis.