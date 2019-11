Cinema: Praga, presentato Festival italiano centro-Europa (2)

(ANSA) - PRAGA, 11 NOV - Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in ceco. "La rassegna 2019 del festival propone una selezione di opere di grandi registi e di autori emergenti, di commedie e film drammatici, che proietteranno gli spettatori in un'esperienza immersiva nel cinema italiano contemporaneo, specchio ed elemento di rifrazione dell'Italia dei nostri giorni" ha spiegato l'Ambasciatore d'Italia Francesco Saverio Nisio, sottolineando il felice connubio tra istituzioni e comunità d'affari italiana che anche quest'anno ha permesso la realizzazione di un'iniziativa tra le più significative nel variegato panorama culturale della Repubblica Ceca.

Il MittelCinemaFest 2019 si tiene nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'apertura della rappresentanza italiana a Praga e dell'avvio delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

La serata inaugurale vedrà come protagonista anche l'Agenzia Nazionale per il Turismo - ENIT e la promozione del territorio italiano. A presentare l'iniziativa sono stati anche la Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, Alberta Lai e il Segretario generale della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, Matteo Mariani.

Presente pure il Maestro Walter Attanasi che il 3 dicembre dirigerà l'orchestra PKO di Praga con un programma di musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Luis Bakalov tratte dai più celebri film di Federico Fellini; il concerto aprirà ufficialmente a Praga le celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista.

Organizzano l'Ambasciata d'Italia a Praga, l'Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, l'ENIT, l'Istituto Luce Cinecittà e il cinema Lucerna di Praga, in collaborazione con il Comune di Praga, UniCredit Bank, Ferrero, Lavazza, Hotel Alchymist di Praga, Fondazione Eleutheria, Italian Business Center e numerosi altri partner. (ANSA).